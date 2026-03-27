كاتس يتوعد طهران بـ "ثمن باهظ" ويؤكد استمرار اغتيال قادة النظام الإيراني

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، القوات الإيرانية بتنفيذ ضربات جوية ممنهجة استهدفت المدنيين في إسرائيل، متوعداً طهران بدفع الثمن "باهظاً" إزاء ذلك.

وأكد كاتس في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، استمرار العمليات العسكرية ضد إيران دون توقف تزامناً مع تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الوزير الإسرائيلي على مواصلة تل أبيب عمليات اغتيال قادة نظام الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وضباطه وتدمير قدراته الاستراتيجية.

وأشار إلى توسيع القوات الإسرائيلية استهدافها لتشمل مجالات إضافية تساعد النظام الإيراني في بناء واستخدام الوسائل القتالية ضد إسرائيل.