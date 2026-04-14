كاتس يحدد "شرطاً واحداً" لإنهاء الحملة العسكرية على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، أن إزالة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب من طهران يعد "شرطاً أساسياً" لإنهاء الحملة العسكرية في إيران.

وقال كاتس، في بيان بمناسبة ذكرى "الهولوكوست"، إن "المواد المخصبة يمكن أن تستخدم كأساس لمحاولة إعادة تشغيل المشروع النووي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا إزالة هذه المواد من إيران كشرط أساسي لإنهاء الحملة"، وفق ما نقلته صحيفة "جيوروزاليم بوست".

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة، يوم أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً، وذلك خلال جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد مطلع الأسبوع الجاري.

لكن طهران رفضت العرض الأميركي، واقترحت فترة تعليق أقصر تمتد لخمس سنوات.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" أن قنوات التواصل ما تزال مفتوحة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى وجود "تقدم" في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة الراهنة.

وأوضح الموقع أن قضية التخصيب ومصير مخزون اليورانيوم الحالي تظلان العقبة الرئيسية التي تحول دون إبرام الصفقة حتى الآن.