كاتس يتوعد بتوسيع الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد البنية التحتية في إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت، إن هذا الأسبوع سيشهد "تصعيدا ملحوظا" في حدة الضربات المشتركة من قبل أميركا واسرائيل على البنية التحتية في إيران مع تصاعد النزاع العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع تقارير ميدانية أفادت بشن موجة غارات "غير مسبوقة" طالت منشآت لتخزين الوقود ومواقع لإنتاج الصواريخ الباليستية في ضواحي العاصمة طهران ومناطق أخرى وسط البلاد.