كاتس يتوعد باغتيال عبد الملك الحوثي ورفع "علم إسرائيل" في اليمن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، باغتيال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، متوعداً برفع "العلم الإسرائيلي" في العاصمة اليمنية.

وكتب كاتس في منشور بالعبرية على منصة "إكس"، قائلاً: "عبد الملك الحوثي، سيحين وقتك. سترسل لملاقاة حكومة بلدك وكل فصائل محور الشر التي تنتظر في أعماق الجحيم".

وأضاف أن "شعار الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود المكتوب على علم الحوثيين سيستبدل بعلم إسرائيل الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في عاصمة اليمن الموحدة".

وتابع بأن "الحوثيين سيواصلون تلقي الضربات ودفع أثمان باهظة لأي محاولة لمهاجمة دولة إسرائيل".

وعقب اندلاع الحرب في غزة، بدأ الحوثيون بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وشنّ هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن، مؤكدين أن ذلك يأتي إسناداً للفلسطينيين.

في المقابل، شنّت إسرائيل ضربات دامية على مناطق سيطرة الحوثيين، استهدفت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء.