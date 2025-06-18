كاتس عن الحرب مع إيران: الإعصار يجتاح طهران

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، أن طهران تمر الآن بإعصار يجتاح جميع أنحاء العاصمة الإيرانية.

وقال كاتس في منشور له على "إكس"، إن "إعصار يجتاح طهران، يتم قصف رموز القوة وتنهار، وقريباً أهداف أخرى، مع فرار أعداد غفيرة من السكان. هكذا يتم سقوط الديكتاتوريات".

وأضاف: "يجب أن يتذكر المصير الذي حل بديكتاتور جارة إيران (العراق) الذي تعامل بهذا الأسلوب ضد إسرائيل".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن تعليق كاتس يشير إلى انهيار محتمل للنظام الإيراني، بينما تستمر الضربات لاستهداف مؤسسات حكومية و عسكرية ونووية رئيسية في عموم إيران.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ابتداء من فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.