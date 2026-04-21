كاتس: جنوب لبنان قد يلقى مصير غزة

لوح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، مقارنا مصير الجنوب اللبناني بما شهدته مناطق في قطاع غزة.

وقال كاتس، إن "مصير جنوب لبنان سيكون كما رفح وبيت حانون في غزة"، مضيفا أنه "إذا لم يتحرك لبنان ضد حزب الله، فسنواصل عملياتنا ضده".

واعتبر أن "المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات أكثر حدّة على الأرض"، متوعدًا بـ"القضاء على الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، كما حصل مع حسن نصرالله"، وفق تعبيره.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الاثنين، أن الرئيس جوزيف عون، قرر تكليف وفد لبناني برئاسة سيمون كرم، السفير السابق لدى الولايات المتحدة، لتولي المفاوضات الثنائية مع إسرائيل.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، مع احتفاظ إسرائيل بحق الدفاع عن النفس عند أي تهديد.

كما يطلب من لبنان اتخاذ إجراءات لمنع أي هجمات ضد إسرائيل، والتأكيد على أن القوات الأمنية اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن، مع استمرار وساطة الولايات المتحدة لتسهيل المحادثات بين الطرفين.