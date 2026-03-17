كاتس: قتلنا لاريجاني وسليماني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات التعبئة الشعبية في إيران "الباسيج" غلام رضا سليماني، في غارات على العاصمة الإيرانية طهران الليلة الماضية.

وقال كاتس، في مؤتمر تابعته وكالة شفق نيوز، إنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدروا توجيهات للجيش الإسرائيلي بمواصلة ملاحقة قادة النظام الإيراني، على حد قوله.

وأضاف أن "إسرائيل تعيد إيران عشرات السنوات إلى الوراء"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن علي لاريجاني كان من بين الأهداف التي شملتها الضربات الإسرائيلية داخل إيران الليلة الماضية.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي إن لاريجاني كان من بين أهداف الهجمات، مشيراً إلى أن مصيره لا يزال غير معروف.

وأضافت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الضربات استهدفت نحو 30 شخصية، مع ورود اسم لاريجاني ضمن قائمة الأهداف في بعض تلك التقارير.