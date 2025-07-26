قيادي في "حزب الله".. إسرائيل تعلن تفاصيل غارة جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، تفاصيل الغارة الجوية التي نفذها في طريق الطويري – صريفا بقضاء صور جنوب لبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن "المقاتلات الإسرائيلية قضت على علي عبد القادر إسماعيل الذي كان يعمل قائداً في ركن قطاع بنت جبيل في حزب الله".

وأضاف أدرعي على منصة "إكس"، أن "هذه العملية هي الثالثة في بنت جبيل على مدار الأسبوع الماضي".

ولفت إلى أن إسماعيل "كان ضالعاً في محاولات إعادة إعمار قدرات حزب الله في منطقة بنت جبيل، حيث شكلت أنشطته خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وفق قوله.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ذكرت في وقت سابق من اليوم، نقلاً عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن "الطيران المسّير (الإسرائيلي) أغار على سيارة في طريق الطويري – صريفا بقضاء صور ما أدى إلى سقوط شهيد".

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية، وتكرار الغارات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر 2024.