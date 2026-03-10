قيادي في حزب الله اللبناني: لم ندخل المعركة دعماً لإيران

شفق نيوز- بيروت

قال قيادي في حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، إن الحزب لم يدخل المعركة دعماً لإيران، بل أن ما قام به هو "عمل دفاعي" بعد رصد تحشيد عسكري على الحدود الجنوبية.

وذكر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي لـ "التلفزيون العربي"، أن "حزب الله لم يدخل المعركة دعماً لإيران، بل قمنا بعمل دفاعي بعد رصد حشد العدو على الحدود الجنوبية".

وأشار قماطي، إلى أن "قرار المقاومة مستقل عن قرارات الدولة، والعدوان على لبنان لم يتوقف منذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف القيادي، أن "لبنان لم يعرف إجماعاً في يوم من الأيام، ولسنا سبب الانقسام بل خضوع الحكومة لإملاءات خارجية".

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان ودول عربية.