قيادي حوثي يكشف أسباب "صمت المحور": ترقبوا ما سيحدث

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة المركزية لحزب العدالة والبناء المقرب من "الحوثيين" عادل راجح، يوم السبت، عن مضي اليمن في الرد العسكري على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكداً وقوف صنعاء الكامل إلى جانب محور المقاومة.

وقال راجح، لوكالة شفق نيوز، إن "الجبهة اليمنية تُعد اليوم من أكثر الجبهات فاعلية في دعم غزة، وهي الجبهة الوحيدة التي ما تزال تنفذ عمليات عسكرية تجاه الكيان الإسرائيلي، من خلال إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه تل أبيب".

وأضاف أن "هناك تطوراً كبيراً في القدرات العسكرية اليمنية، خاصة في مجال الصواريخ والطيران المسيّر"، مشيراً إلى أن "أسلحة متطورة لم تُستخدم بعد سيتم إدخالها إلى المعركة، وستُضرب بها عمق الكيان الإسرائيلي، رداً على ما يجري في غزة، وكذلك على الاعتداءات في إيران ولبنان وسوريا".

وأشار راجح، إلى أن "صنعاء تمكّنت من فرض حصار بحري وجزء من الحصار الجوي، ما أثار قلق الكيان"، مبيناً أن "آخر الاعتداءات تمثلت بقصف الموانئ اليمنية بصواريخ أُطلقت من بوارج إسرائيلية، في محاولة لمنع الطيران اليمني من دخول المجال الجوي".

وتابع القيادي الحوثي، قائلاً إنه "رغم الصمت النسبي من بعض دول محور المقاومة، لأسباب سياسية داخلية، إلا أن الفصائل لا تزال حاضرة وستكون لها أدوار مهمة في الفترة المقبلة"، لافتاً إلى أن "اليمن سيكون له دور محوري في توجيه ضربات دقيقة ومؤثرة للكيان الصهيوني، باستخدام أسلحة عالية التطور".