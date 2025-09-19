قيادات في الشيوخ الأميركي: سوريا أمام فرصة تاريخية لبناء ديمقراطية مستقرة وإنهاء العقوبات

شفق نيوز- واشنطن

اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري جيم ريش، يوم الجمعة، أن سوريا لديها "فرصة تاريخية" لبناء ديمقراطية مستقرة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

وقال ريش في منشور على منصة "أكس"، عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في العاصمة واشنطن، وتابعتها وكالة شفق نيوز "يسّرت لقاءً مثمراً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك".

وأضاف "ناقشنا خلال اللقاء الخطوات الضرورية لسوريا لضمان وصولها الكامل إلى الاقتصاد العالمي، لدى سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو أمر تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون على الطريق الصحيح".

وتابع المبعوث الأميركي توماس باراك رداً على منشور ريش، قائلاً إن "قيادة ريش وحكمته عنصران أساسيان لأمل السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم".

إشارات أميركية لرفع العقوبات

من جانبها، شددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، على أهمية تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا، مبيّنة أن العقوبات المفروضة تعرقل الاستثمار العاجل والضروري للاقتصاد السوري.

وأوردت شاهين في بيان عقب لقائها الشيباني، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، أن "القادة المجتمعين أجمعوا على المصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة وسوريا في تحقيق دولة مستقرة ومزدهرة اقتصادياً، وأشاروا إلى أن العقوبات تعيق الاستثمار العاجل واللازم لاقتصاد سوريا".

وحذّرت شاهين، التي طرحت تشريعاً ثنائياً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، من مخاطر التقاعس عن التحرك، مضيفة: "إذا تباطأنا في التحرك، فإننا نخاطر بدفع السوريين إلى الصراع مجدداً، وهو أمر لا يخدم إلا روسيا وإيران، لدينا فرصة ضئيلة لوضع سوريا على مسار الاستقرار والازدهار".

كما بيّنت أن أعضاء الوفد البرلماني الثنائي الحزبي الذين زاروا سوريا مؤخراً، إلى جانب كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، توصّلوا إلى أن الوقت قد حان لمجلس الشيوخ لاتخاذ خطوات باتجاه إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا.

ويأتي هذا الحراك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها الوزير أسعد حسن الشيباني إلى الولايات المتحدة، والتي تتضمن سلسلة محادثات موسعة مع قيادات سياسية بارزة، فقد اجتمع الشيباني بالسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، حيث جرت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

كما التقى عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس فان هولن بحضور المبعوث الأميركي الخاص توماس باراك، وتم بحث آليات توسيع التعاون بين البلدين.