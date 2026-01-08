قوى الأمن الداخلي تنفي طلبها ممرات آمنة للخروج من أحياء حلب

شفق نيوز – حلب

نفت قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب السورية، اليوم الخميس، طلبها ممار أمنية للخروج من أحياء المدينة على خلفية التوتر بينها وبين قوات الحكومة السورية.

وقال المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في حلب، في بيان له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام تواصل التضليل المتعمّد عبر نشر معلومات وتصريحات كاذبة ونسبها زوراً لقواتنا، بما فيها الادعاء الباطل بأن قواتنا طلبت ممرات آمنة للخروج من أحيائها في مدينة حلب"، مؤكدة "بشكل قاطع أن هذه المزاعم عارية تماماً عن الصحة".

وأضاف البيان، ان "قواتنا لم تطلب، ولن تطلب، أي ممرات آمنة، لأنها ليست الطرف المعتدي"، مشيرة إلى أن "الطرف الذي يجب عليه سحب دباباته ومدافعه ومسلحيه من محيط الأحياء السكنية هو الطرف المهاجم من فصائل حكومة دمشق، الذي يشن عدواناً مكشوفاً على مناطق مأهولة بالمدنيين".

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيانها، أن "قواتنا ثابتة في مواقعها، تحمي أهلها وأحياءها بكل بطولة، وتواجه الدبابات والمدفعية بكل عزيمة وإرادة، ولن تنجرّ خلف حملات التضليل التي تهدف إلى كسر المعنويات وتشويه حقيقة ما يجري على الأرض"، مبيّنة ان "الحقيقة واضحة: المعتدي هو من يجب أن ينسحب، والمدافع عن أرضه لن يتراجع".

وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري، أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، فرض حظر تجوّل في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، بالتزامن مع فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الراغبين بالمغادرة من مناطق التصعيد، محذراً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من استهداف النازحين أثناء الخروج.

ويأتي هذا التطور في ظل اشتباكات متكررة شهدتها مدينة حلب ومحيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة السورية و(قسد) بشأن خروقات للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.