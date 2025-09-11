قوة إسرائيلية تداهم قرية سورية وتعتقل رجلاً وابنه

شفق نيوز- درعا

نفذت قوات اسرائيلية مداهمة ليلية في محافظة درعا السورية، استهدفت عدداً من المنازل في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك غربي المحافظة.

وذكرت مصادر اهلية، يوم الخميس، أن العملية أسفرت عن اعتقال رجل وابنه واقتيادهما إلى جهة مجهولة، بالإضافة إلى تفتيش منازل.

وتتكرر عمليات دهمٍ برية وجوية على امتداد المناطق الجنوبية من سوريا، خصوصاً ريفي درعا وقنيطرة، من قِبل قوات إسرائيلية.

وفي حالات أخرى تُستخدم غارات جوية أو قصف براجمات صواريخ على قرى قرب الحدود.

وتبرر إسرائيل هذه العمليات بأنها تستهدف عناصر أو بنى تحتية تابعة لفصائل تقول إنها تابعة لإيران أو لحزب الله، بينما تؤكد المصادر أن الضحايا هم مدنيون وهدف العملية أحياناً هو زرع حالة رعب وتفتيت شبكات مقاومة محلية.