قوة إسرائيلية تختطف مسؤولاً "إسلامياً" جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلنت "الجماعة الإسلامية" في لبنان، اليوم الاثنين، أن قوة إسرائيلية تسللت فجراً إلى بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا جنوبي البلاد، واختطفت أحد مسؤوليها المحليين.

وقالت الجماعة في بيان إن "قوة إسرائيلية تسللت فجراً إلى بلدة الهبارية جنوبي لبنان وخطفت أحد مسؤولي الجماعة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن العملية أو هوية المسؤول المختطف.

وتُعد "الجماعة الإسلامية" في لبنان تنظيماً سياسياً ودعوياً ذا مرجعية سنّية، تأسس في ستينيات القرن الماضي متأثراً بفكر جماعة الإخوان المسلمين، وينشط في مجالات سياسية واجتماعية وخيرية داخل البلاد.

وللجماعة حضور سياسي وشعبي في عدد من المناطق اللبنانية، كما تمتلك جناحاً عسكرياً يُعرف باسم "قوات الفجر"، شارك في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال فترات متفرقة، خصوصاً في الجنوب.