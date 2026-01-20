قوة "الصناديد" السورية تتسلم معبر اليعربية الحدودي مع العراق

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوة من أبناء قبيلة شمر في سوريا تُعرف باسم "الصناديد" تسلمت معبر اليعربية داخل الأراضي السورية بشكل سلمي بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منه، بالتزامن مع اشتداد المعارك وتقدم الجيش السوري في المنطقة الحدودية المقابلة لناحية ربيعة شمال غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة الصناديد، وهي قوة عشائرية سورية، تسلمت معبر اليعربية من قوات (قسد) عقب انسحاب الأخيرة منه مع تصاعد الاشتباكات وتوتر الأوضاع الميدانية هناك"، مبيناً أن "عملية التسلم جرت دون مواجهات مباشرة، بعد تراجع (قسد) عن مواقعها مع تقدم وحدات من الجيش السوري في محيط المنطقة".

وأضاف أن "معبر اليعربية يُعد منفذاً حدودياً مهماً داخل الأراضي السورية، يقابل منفذ ربيعة شمال غرب الموصل، إلا أنه مغلق منذ معارك تحرير مدينة الموصل واستقرار الأوضاع الأمنية على الحدود العراقية – السورية"، لافتاً إلى أن "المنطقة تشهد تحركات ميدانية متسارعة في ظل استمرار التوتر بين القوات السورية و(قسد)".

وتأتي تلك التطورات عقب اشتباكات دامية بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية منذ أيام عدة، وعمليات عسكرية في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في شمال شرق سوريا، قبل أن يتم الإعلان مساء اليوم عن التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.