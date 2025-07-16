قوافل أمريكية ضخمة تغادر الحسكة باتجاه العراق

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر أمينة سورية، يوم الأربعاء، بأن رتلا ضخما من الآليات العسكرية الأمريكية غادر محافظة الحسكة باتجاه العراق.

وذكرت المصادر، أن الرتل ضم نحو 100 شاحنة عسكرية محملة بمعدات وآليات عائدة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأضافت أن القافلة انطلقت مع ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء وغادرت من قاعدتي تل بيدر واستراحة الوزير شمال الحسكة، اللتين أصبح فيهما الوجود الأمريكي شبه معدوم بعد هذا التحرك.

وسبق أن ذكرت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية انسحبت من قاعدتين إضافيتين في شمال شرقي سوريا، مما يسرع من وتيرة تقليص عدد القوات.

ويتراوح عدد القوات الأمريكية المتبقية في شمال سوريا بين 500 و1,400 جندي، مع معظم التقديرات الحديثة تشير إلى أن العدد أقرب إلى 500 عنصر، وذلك في إطار خطة الانسحاب والتقليص المستمر المستمرة منذ منتصف الربيع، وفقاً لتقارير أمريكية سابقة.