قوافل المساعدات تدخل معبر بصرى الشام في السويداء

شفق نيوز- السويداء

أفادت مصادر محلية من أهالي السويداء السورية، يوم الخميس، بتواصل حركة دخول وخروج المدنيين من وإلى محافظة السويداء، عبر المعبرين الإنسانيين، في ظل تحسن نسبي في الأوضاع الميدانية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية بدأت بالوصول إلى معبر بصرى الشام الإنساني في ريف درعا، تمهيداً لدخولها إلى مناطق النزوح في محافظة السويداء، وذلك ضمن خطة الاستجابة العاجلة التي تُشرف عليها وزارة الطوارئ بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية".

ويُنتظر أن تسهم هذه القوافل في تخفيف الضغط عن مراكز الإيواء ودعم آلاف العائلات المتضررة من التوترات الأخيرة في المنطقة.

وما تزال محافظة السويداء تشهد بعض التصعيد، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منتصف تموز/ يوليو الماضي، في أعقاب مواجهات دامية بين مجموعات درزية وفصائل عشائرية مسلحة، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ورغم المحاولات المحلية للتهدئة، لا تزال التوترات مستمرة في عدد من مناطق المحافظة، وسط تحذيرات شعبية من انهيار كامل للاتفاق وعودة المواجهات الواسعة.

ووثّقت مصادر محلية وقوع عدة خروقات بالقذائف والأسلحة الثقيلة في أحياء متعددة ما دفع الحكومة لإرسال قوات إضافية لتعزيز السيطرة، في حين لم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية بشأن الحادث.