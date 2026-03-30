قوات نخبة و"مارينز" تصل المنطقة.. خطط عسكرية محتملة ضد إيران

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن وزارة الحرب (البنتاغون) نشرت مئات من قوات العمليات الخاصة في الشرق الأوسط، في إطار تعزيز وجودها العسكري بالتزامن مع تصاعد التوتر مع إيران.

ونقل تقرير الصحيفة، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن هذه القوات ستنضم إلى وحدات مشاة البحرية الأميركية والمظليين الذين تم نشرهم في المنطقة، لتوفير خيارات إضافية للرئيس دونالد ترامب في حال اتخاذ قرار بشن حملة عسكرية.

وأشار التقرير إلى أن القوات الخاصة تضم عناصر من وحدات "الرينجرز" في الجيش الأميركي، إلى جانب قوات “سيلز” التابعة للبحرية، لافتاً إلى أنها لم تُكلّف حتى الآن بمهام محددة.

ورجح أن تُستخدم هذه القوات في مهام عدة، من بينها حماية مضيق هرمز، أو المشاركة في عملية محتملة للسيطرة على جزيرة خرج، التي تُعد مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الإيراني في الخليج، فضلاً عن احتمال تنفيذ عمليات تستهدف منشآت نووية مثل موقع أصفهان.

وأضافت أن هذه التعزيزات تأتي بالتوازي مع نشر نحو 2500 من مشاة البحرية الأميركية عبر سفن إنزال وصلت إلى المنطقة مؤخراً، إضافة إلى إرسال نحو 2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أن موقع انتشار المظليين لم يُكشف عنه، إلا أنهم ضمن مدى الوصول إلى إيران، وقد يُستخدمون في عمليات برية محتملة بالتنسيق مع القوات الخاصة ومشاة البحرية.

وبحسب التقرير، فإن الخيارات العسكرية التي يدرسها البنتاغون تشمل أيضاً إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل التهديدات التي تطال حركة الملاحة في الخليج.