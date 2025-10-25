قوات عسكرية إسرائيلية تتوغل قرب دمشق

شفق نيوز- دمشق

أفادت مراسلة وكالة شفق نيوز، مساء السبت، بأن قوات إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة قرب حاجز الصقري على مدخل أوتوستراد السلام في ريف القنيطرة، ترافقها دبابات وعدة آليات عسكرية.

وأوضحت مراسلتنا أن القوات أطلقت قنابل إنارة في المنطقة، ونفذت عمليات تفتيش وتوقيف لعدد من المارة، واحتجزت دراجات نارية خلال العملية.

تبلغ المسافة بين دمشق وأوتوستراد السلام نحو 55 إلى 60 كيلومتراً تقريباً، وتستغرق الرحلة بالسيارة قرابة ساعة واحدة في الظروف الطبيعية.

ويُعد أوتوستراد السلام أحد الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة دمشق بمحافظة القنيطرة على الحدود مع مرتفعات الجولان المحتلة، ويمثّل محوراً حيوياً لربط ريف دمشق الغربي بالقنيطرة والمنطقة الحدودية، كما أنه يُعد من أكثر الطرق حساسية من الناحية العسكرية نظراً لقربه من خط وقف إطلاق النار مع إسرائيل في الجولان.