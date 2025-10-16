قوات سوريا الديمقراطية تفكك خليتين لتنظيم "داعش" بريف دير الزور الشرقي

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، يوم الخميس، عن تفكيك عدة خلايا لتنظيم "داعش" في عمليتين أمنيتين بالتعاون مع التحالف الدولي، في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت القوات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الكوماندوس التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، نفذت عملية بمشاركة من قوات التحالف الدولي، استهدفت إحدى خلايا تنظيم داعش الإرهابي في قرية البريهة بمنطقة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وإلقاء القبض على الإرهابي الذي ثبت تورطه في تنفيذ هجمات ضد قواتنا والمدنيين في المنطقة. وضبطت كمية من الأسلحة والذخيرة بحوزة الإرهابي".

وأضافت أن "عملية ثانية تم تنفيذها في قرية الصبحة بمنطقة البصيرة أيضاً، حيث فككت قواتنا خلية إرهابية لتنظيم داعش الإرهابي وإلقاء القبض على عنصرين نفذا عدة عمليات إرهابية استهدفت قواتنا والعناصر الأمنية والمدنية في المنطقة".

وختمت قوات سوريا الديمقراطية بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق مع التحالف الدولي، قائلة "تؤكد قواتنا على مواصلة جهودها والتنسيق مع قوات التحالف الدولي لاستئصال التنظيم الإرهابي من جذوره وتجفيف منابعه وحواضنه المادية والمعنوية، ومنع أي نشاط إرهابي يهدد أمن واستقرار المنطقة".