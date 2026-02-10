قوات سوريا الديمقراطية تستعد للانسحاب من ريف الحسكة الجنوبي

شفق نيوز- دمشق

بدأت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء بالتجهيز لسحب قواتها العسكرية من ريف الحسكة الجنوبي تنفيذا لبنود الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية.

وقال مصدر عسكري من "قسد" لوكالة شفق نيوز إن "قسد سوف تسحب قواتها العسكرية وآليات عسكرية ثقيلة من مناطق جنوب الحسكة وطريق أبيض إلى مراكز وثكنات عسكرية متفق عليها مع الحكومة السورية"

وأشار المصدر إلى أن "قوات الأمن الداخلي (الأسايش) سوف تنتشر في الحواجز الأمنية التي ستخليها قوات سوريا الديمقراطية جنوب الحسكة".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الحكومة السورية وقسد عن الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إلى جانب الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.