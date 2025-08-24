قوات إسرائيلية تتوغل مجدداً في بلدات جنوب سوريا

شفق نيوز- القنيطرة

توغلت قوات إسرائيلية، اليوم الأحد، في بلدتين بريف القنيطرة جنوبي سوريا، وسط استمرار تحركاتها العسكرية في المنطقة.

وقالت قناة "الإخبارية" الرسمية السورية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي بدورية عسكرية مؤلفة من مدرعة وسيارتي دفع رباعي محملتين بالجنود".

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من عمليات مشابهة نفذتها القوات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن دورية مؤلفة من ست مركبات للجيش الإسرائيلي دخلت فجر الجمعة من جهة الجولان المحتل إلى بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت ثلاثة شبان قبل أن تغادر المنطقة وتفرج عنهم لاحقاً.

وأضافت الوكالة أن أربع آليات إسرائيلية توغلت أيضاً في قرية العجرف بالقنيطرة، وقامت بتفتيش عدد من المنازل ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل القرية.

وتشن إسرائيل منذ سقوط نظام بشار الأسد عمليات توغل في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة ونفذت مداهمات في المناطق الحدودية، في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ولقرارات الأمم المتحدة الخاصة بسيادة الدول.