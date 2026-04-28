قمة خليجية في السعودية للرد على آلاف الضربات الإيرانية

تستضيف السعودية اجتماعا استثنائيا لدول مجلس التعاون الخليجي في جدة، يوم الثلاثاء، وهو أول اجتماع بالحضور ​المباشر لقادة الخليج منذ أن أصبحت دولهم جبهة في حرب إيران ​قبل شهرين.

وقال مسؤول خليجي، طلب عد نشر اسمه بحسب "رويترز"، إن "الاجتماع ⁠يهدف إلى صياغة رد على آلاف الهجمات التي شنتها طهران بالصواريخ والطائرات ​المسيرة على دول الخليج منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب بتوجيه ضربات ​إلى إيران في 28 شباط/ فبراير".

وأوردت وسائل إعلام حكومية سعودية، أنباء وصول أمير قطر وولي عهد الكويت وملك البحرين ووزير خارجية الإمارات إلى جدة لحضور ​القمة، فيما لم يتضح ​من سيمثل سلطنة ⁠عمان، العضو المتبقي في مجلس التعاون الخليجي إلى جانب السعودية، حيث يوجد مقر المجلس.

وجاء ذلك، بالتزامن مع اتهام مساعد وزير الدفاع الإيراني العميد رضا طلايي، القواعد الأميركية في دول الجوار بلعب دور كبير في دعم "العدوان" على إيران.

وقال طلايي إن "بعض دول الجوار كانت قد تعهدت مسبقاً بعدم السماح باستخدام قواعدها من قبل دول ثالثة لتنفيذ عمليات ضد إيران، إلا أن مشاركتها في الحرب غيّرت من طبيعة التعامل الإيراني مع تلك القواعد".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تتبنى نهجاً يقوم على الاستيلاء على موارد الدول الأخرى ومحو الحضارات وتغيير الأنظمة القانونية"، منتقداً تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومعتبراً أن واشنطن باتت "مصابة بجنون العظمة".

وحذر المسؤول الإيراني من أن "استمرار هذا النهج الأميركي وسياسات الهيمنة، من شأنه أن يدفع العالم نحو مرحلة خطيرة يصعب السيطرة عليها أو التنبؤ بتداعياتها".