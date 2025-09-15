باكستان وماليزيا تدعوان لتعليق حضور إسرائيل في الأمم المتحدة وقطع التجارة معها

شفق نيوز- الدوحة

دعا رئيسا وزراء باكستان وماليزيا، يوم الاثنين، إلى تعليق حضور إسرائيل في الأمم المتحدة وقطع التجارة معها رداً على استهدافها العاصمة القطرية الدوحة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف خلال كلمة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، إن "دولة قطر الشقيقة تعرضت لهجوم هو انتهاك صارخ لسيادة قطر وهو الهجوم الذي ندينه بشدة".

وأضاف، "نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر والهجوم عليها يظهر طموحات الهيمنة الإسرائيلية".

وأكد رئيس وزراء باكستان، أن بلاده تدعم تشكيل فريق عمل عربي إسلامي لاتخاذ تدابير فعالة ضد إسرائيل، داعياً إلى "وقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ويجب العمل على تحقيق حل الدولتين".

من جهته قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال كلمته بالقمة، إن بلاده "تدين بأشد العبارات الهجمات على الدوحة وهو هجوم همجي واعتداء على سيادة دولة قطر".

وشدد على ضرورة التحلي بالشجاعة اللازمة لاتخاذ موقف عملي إزاء الاعتداءات المتواصلة، مبيناً أن "الإدانة لن توقف إطلاق الصواريخ ولن تحرر فلسطين بل لا بد من فرض عقوبات على إسرائيل".

ودعا رئيس وزراء ماليزيا إلى قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل.

هذا وبدأت، اليوم الاثنين أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، حيث افتتحت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت حضور أكثر من خمسين زعيماً عربياً وإسلامياً، بمشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتأتي القمة بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف قيادات حركة حماس، في محاولة لعرقلة جهود الوساطة الدبلوماسية في المنطقة.