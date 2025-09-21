قفزة نوعية للاقتصاد السوري.. تعهدات لصندوق التنمية تتجاوز 70 مليون دولار

شفق نيوز- دمشق

في خطوة وُصفت بأنها "ثورة وعي اقتصادي"، أعلن المستشار الأول لوزير الاقتصاد السوري، أسامة القاضي، يوم الأحد، أن صندوق التنمية يشكل قفزة نوعية للاقتصاد السوري، بفضل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الشعب السوري، مبينا أن قيمة التبرعات وصلت إلى أكثر من 12 مليون دولار خلال الساعات الأولى من إطلاقه، فيما وصلت قيمة التعهدات غير المقبوضة أكثر من 70 مليون دولار.

وقال القاضي، لوكالة شفق نيوز، إن "الصندوق يمثل أداة استراتيجية لترجمة هذه التبرعات إلى مشاريع تنموية في مختلف القطاعات، مع التركيز على دعم المحافظات الأكثر تضرراً، وتقديم القروض الميسرة، إضافة إلى المساهمة في إعادة إعمار المنازل والمناطق المهدمة ودعم الأسر النازحة".

وأضاف أن "وجود الصندوق لا يعني توقف الاستثمارات، بل يهدف إلى حشد المدخرات الوطنية والتبرعات ووضعها في أماكنها الصحيحة، بما يضمن نهضة شاملة لسوريا".

وشدّد القاضي على أن "نجاح الصندوق مرتبط بشكل أساسي بالشفافية والحوكمة الحقيقية، من خلال الإعلان الواضح عن المشاريع المزمع تنفيذها وضمان مصداقية الإدارة".

كما لفت إلى أن "البيئة التشريعية تشكّل عائقاً أمام الاستثمار"، واصفاً القوانين الحالية بأنها "ركام من التشريعات القديمة، التي تعرقل النمو الاقتصادي وتفتح الباب أمام البيروقراطية والفساد".

ودعا القاضي، إلى "تبسيط القوانين وتطوير الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية المصرفية وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تنشيط الدورة المالية ويهيئ مناخاً استثمارياً أكثر جذباً".

وأشار إلى أن "عملية إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد الوطني تسير عبر مسارات متوازية ومتكاملة، بحيث تنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية"، مؤكداً أن "الصندوق يتميز بالسرعة في دعم المحافظات وفق الأولويات التي يحددها مجلس خاص لإدارة عملياته".

وختم القاضي بالقول: "اليوم نشهد قفزة نوعية تعكس الثقة العالية بالحكومة، وتجسد وعياً اقتصادياً متنامياً لدى السوريين، ما يجعل من صندوق التنمية خطوة محورية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني".