قفزة بالعلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن: اتفاقيات جديدة بـ"الجملة"

شفق نيوز/ أبرمتا الأردن وسوريا، اتفاقيات عدة بشأن الرسوم والحدود ودخول البضائع بين البلدين إلى جانب الترانزيت، وذلك خلال زيارة وفد من غرفتي تجارة الأردن وعمان وعدد من رجال الأعمال، العاصمة السورية دمشق، واجتماعهم مع وزير النقل السوري يعرب بدر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في سوريا، إن "اللقاء شهد نقاشات موسعة حول سبل تنمية العلاقات الاقتصادية، مع تركيز خاص على تطوير قطاع النقل بوصفه محوراً أساسياً في دعم الشراكات التجارية وتسهيل الحركة بين البلدين".

وأضاف "تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة المعابر الحدودية وتنشيط خطوط النقل البري والسككي بين دمشق وعمان".

وأشارت مصادر، لمراسل الوكالة، أن "الجانبين توصلا إلى تفاهمات مبدئية حول عدد من الإجراءات العملية المنتظرة، من أبرزها، توحيد رسوم العبور بين البلدين سواء الداخلة للسوق السوري بغرض التحميل أو التنزيل أو العبور الترانزيت، وتسهيل عملية عبور الشاحنات الأردنية الترانزيت إلى الأسواق الأوروبية عبر الأراضي السورية، وتسهيل عبور الشاحنات السورية إلى دول الخليج العربي عبر الأراضي الأردنية، والتنسيق المباشر بين الجانبين في عملية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتخليص لضمان عدم تأخر عمليات النقل".

كما تضمنت التفاهمات: "تطوير الشحن وتأهيل الخط الحديدي الحجازي الذي يصل بين دمشق وعمان عبر الحدود البرية، والعمل على إعادة تأهيل الخط الحديدي من الجانب السوري، وتشكيل لجنة مشتركة من أجل متابعة حل أي معوقات تواجه عملية النقل، وتسهيل إجراءات ساحات التبادل في حال تأخر الترانزيت وإجراءات المنطقة السورية الأردنية المشتركة".

وأعلن الأردن، الأسبوع الماضي، إلغاء شرط الموافقة المسبقة المطلوبة للسماح لمواطنيه بالسفر برا إلى سوريا، ونقل تلفزيون المملكة في موقعه الإلكتروني عن وزارة الداخلية أنه تم السماح للأردنيين بالسفر برا عبر مركز حدود جابر دون الحصول على موافقة مسبقة ما لم يكن هنالك موانع أمنية تحول دون السفر.