قطع طريق دمشق والسويداء بسبب اشتباكات عشائرية

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، أن اشتباكات عشائرية مسلحة تسببت بإغلاق الطريق بين دمشق والسويداء.

وقال المرصد في بيان له، "أفادت مصادر محلية بإغلاق طريق دمشق السويداء قرب بلدة براق، نتيجة اشتباكات مسلحة بين مجموعات عشائرية في منطقة المسمية".

وأضاف أن "الاشتباكات اندلعت بين أفراد من عشيرتي البويضان والمسمية، وسط توتر متصاعد في المنطقة".

وناشدت الجهات المحلية المدنيين بتجنب الاقتراب من المنطقة حرصاً على السلامة.

والأسبوع الماضي، شهدت منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي توترًا أمنيًا بعد تعرض أطراف بلدة البستان لاستهداف بالمضادات الأرضية من قبل مسلحين، بحسب المرصد.