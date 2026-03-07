قطر ومصر تشددان على الوقف "الفوري" لأي أعمال تصعيدية بالمنطقة والعودة لطاولة الحوار

شفق نيوز- الدوحة

شدد وزيرا خارجية قطر ومصر، يوم السبت، على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية في المنطقة والعودة إلى طاولة الحوار.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأضاف البيان أن "الجانبين شددا، خلال الاتصال، على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية والعودة إلى طاولة الحوار والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة".

كما جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إدانة بلاده لـ"الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية"، مؤكداً أنها "غير مقبولة تحت أي مبرر أو ذريعة".