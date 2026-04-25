قطر ومصر تدينان استهداف مواقع كويتية بمسيرات قادمة من العراق

شفق نيوز- ‏الدوحة/ القاهرة

‏دانت دولتي قطر ومصر، يوم السبت، استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية للكويت بطائرات مسيرة قادمة من العراق.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن "دولة قطر تدين بأشد العبارات، استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من جمهورية العراق الشقيقة، وتعدّه انتهاكاً سافراً لسيادتها وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة" .

وشددت الوزارة على "ضرورة اضطلاع جمهورية العراق بمسؤولياتها لمنع تكرار هذه الاعتداءات، كما تؤكد في هذا السياق تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها".

من جانبها أفادت وزارة الخارجية المصرية، بأن وزيرها بدر عبد العاطي، أجرى اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد في المنطقة.

وبحسب بيان رسمي، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أهمية عقد جولة ثانية من المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة، بما يسهم في إنهاء الحرب وتفادي تداعياتها الخطيرة على الاستقرار الإقليمي.

كما اطمأن عبد العاطي على الأوضاع في الكويت، عقب الهجوم الذي استهدف موقعين في المراكز الحدودية البرية الشمالية باستخدام طائرات مسيّرة، وفق ما أعلنته السلطات الكويتية.

وجدد وزير الخارجية المصري إدانة بلاده لهذا "الاعتداء الآثم"، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت، وكذلك مع دول الخليج، في مواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.

وكان الجيش الكويتي، قد أفاد يوم أمس الجمعة، بأن طائرتين مسيرتين انطلقتا من العراق، واستهدفتا مركزين حدوديين في الشمال، مما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان "استهدف صباح الجمعة موقعان من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت، بهجوم عدواني آثم بواسطة طائرتي درون مفخختين، موجهة بسلك الألياف الضوئية، قادمة من جمهورية العراق، ما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية".