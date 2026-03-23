قطر.. عودة الدوام الرسمي في المقار الحكومية

2026-03-23T09:58:50+00:00

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري، يوم الاثنين، عودة العمل إلى طبيعته من مقار الجهات الحكومية حسب الأنظمة المعمول بها، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 آذار/ مارس 2026. 

وبحسب الأمانة، فإن ذلك يشمل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

وأضافت أن القرار جاء استناداً إلى البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 8 آذار/ مارس 2026 بشأن تنظيم العمل بعد، والذي أكد استئناف الدوام المعتاد في مختلف الجهات الحكومية.

