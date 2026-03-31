الدوحة عن "العملية البرية" في إيران: نقف ضد أي تصعيد يزعزع أمن المنطقة

ألمحت وزارة الخارجية القطرية، يوم الثلاثاء، إلى رفضها لتنفيذ الولايات المتحدة الأميركية عملية عسكرية برية محتملة في إيران، محذرة من أي تصعيد جديد بـ"زعزع الاستقرار" في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، عدم انخراط بلاده في جهود الوساطة الحالية لخفض التصعيد، مشيراً إلى دعم قطر للتحركات الباكستانية في هذا الصدد لتحقيق السلام المنشود، وعلل ذلك بأن "قطر منشغلة حالياً بالدفاع عن سيادتها تجاه التهديدات".

وحذر الأنصاري من التهديدات باستهداف المنشآت الخدمية والبنى التحتية لدول الخليج، ما يشكل تهديداً مباشراً للمدنيين، متطرقاً إلى الاضطرابات في مضيق هرمز التي وصفها بـ"التهديد" لأمن الطاقة العالمي.

وشدد المتحدث على أن قطر تتحرك مع الشركاء الدوليين لضمان أمن الملاحة في المضيق، مؤكداً التزام الدوحة باستقرار سلاسل التوريد العالمية.