قطر: أزمة مضيق هرمز طارئة وليست تاريخية

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن أزمة مضيق هرمز "طارئة وليست تاريخية"، مشددة على ضرورة معالجتها عبر التنسيق الإقليمي لضمان استقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد بن محمد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن "استمرار تدفق التجارة العالمية عبر المضيق أمر حيوي للأمن الدولي"، مؤكداً أن "الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى سلام دائم".

وأضاف أن "حل الأزمة يجب أن يكون إقليمياً بمشاركة جميع دول الخليج، مع دعم جهود الوساطة القائمة، لا سيما المبادرات التي تقودها باكستان، في ظل تنسيق إقليمي واسع لدفع مسار التفاوض".

وأعرب الأنصاري عن "ثقته بقدرة الاقتصاد القطري على الصمود، إلى جانب الاقتصاد الإقليمي"، رغم إقراره بوجود تداعيات على المستويين القطري والدولي.

كما جدد إدانة بلاده "للعمليات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية"، مؤكداً "موقف قطر الداعم لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار".

إلى ذلك، نفى المتحدث، تقارير تحدثت عن دفع أموال لإيران لوقف الهجمات عليها، واصفاً إياها بـ" غير صحيحة"، ومؤكداً توافر تنسيق مع دول المنطقة لصوغ موقف إقليمي موحد.