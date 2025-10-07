قطر آخر المنضمين إلى مفاوضات غزة.. ووفدان رفيعان من أميركا وإسرائيل

شفق نيوز – متابعة

أعلن متحدث باسم الخارجية القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، انضمام رئيس وزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى المفاوضات بشأن غزة في شرم الشيخ بمصر.

ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية القطرية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فأن آل ثاني، "يتوجه غداً إلى شرم الشيخ للانضمام للمفاوضات بشأن غزة، تأكيداً لعزم الوسطاء على إنجاز اتفاق ينهي الحرب".

يأتي انضمام آل ثاني إلى المفاوضات في وقت أكدت فيه مصادر أميركية وإسرائيلية حضور وفود رفيعة من البلدين لحضور مفاوضات شرم الشيخ.

حيث نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر رسمية، مغادرة مبعوثي الرئيس ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنرواشنطن متجهين إلى شرم الشيخ للمشاركة في المفاوضات.

كما نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي، ترجيحه انضمام وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، الذي يدير ملف المفاوضات، إلى المحادثات في شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار.

ووفقاً للمسؤول الإسرائيلي، فأن "ديرمر سينضم إلى المحادثات عندما يصل كوشنر وويتكوف إلى شرم الشيخ".

وتعليقاً على المفاوضات القائمة حالياً، قال رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية، إن "وفد الحركة جاء إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة، تهدف إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكد الحية، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً مجنونة على القطاع منذ عامين"، مشيراً إلى أن حماس جاءت إلى شرم الشيخ وهي "تحمل أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني في الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وأضاف ان "وفد حماس يقدر الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية، إلى جانب المساعي التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائياً".

وأوضح الحية أن "الهدف المباشر من حضور المفاوضات هو إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين"، مؤكداً أن الحركة على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل وقف الحرب، لكن "الاحتلال يواصل القتل والإبادة".

واختتم رئيس وفد حماس المفاوض تصريحاته بالقول، إن "الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب"، داعياً إلى "وجود ضمانات دولية حقيقية لإنهاء العدوان بشكل نهائي".

وكانت حركة حماس، أوضحت في وقت سابق، أن وفدها يطالب بأن يتزامن الإفراج عن آخر أسير، مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال، وضرورة تلقي ضمانات دولية لوقف نهائي للحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وكانت جلسة مفاوضات اليوم الثاني بين الوسطاء ووفد الحركة في شرم الشيخ انتهت قبل قليل، ونوّه المصدر القيادي في الحركة، إلى أن اليوم الثاني في شرم الشيخ ركز على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن أسرى الاحتلال، موضحاً أن وفد الحركة طالب بربط مراحل الإفراج عن أسرى الاحتلال بمراحل الانسحاب الكامل.

وتؤكد مصادر أمريكية، أن من المحتمل أن تتمكن مصر وقطر من وضع لمسات أخيرة على إجراءات متفق عليها مع وصول كوشنر وويتكوف، حيث أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك ممكناً.