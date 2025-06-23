قطر توقف حركة الملاحة الجوية بشكل مؤقت

شفق نيوز/ أعلنت قطر، يوم الإثنين، عن وقف حركة الملاحة الجوية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مقتضب، إنه "تم وقف حركة الملاحة الجوية مؤقتا حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025، وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة، خصوصاً بعد أن اقدمت الولايات المتحدة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، حسب قولها.