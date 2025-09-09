قطر تنفي تلقيها تحذيراً مسبقاً عن الهجوم الإسرائيلي

شفق نيوز- الدوحة

نفت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة أن الدوحة تلقت بشكل مسبق معلومات عن الهجوم الإسرائيلي على أراضيها.

جاء ذلك بعد وقت قليل من تصريح للبيت الأبيض نقلاً عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إنه وجه المبعوث ستيف ويتكوف لتحذير القطريين مسبقاً بشأن نية الإسرائيليين شن ضربة على أراضيهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأمريكين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة".