قطر تعلن إحباط هجوم على مطار حمد الدولي

شفق نيوز- الدوحة

كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، يوم الثلاثاء، عن محاولات لاستهداف مطار حمد الدولي، من قبل القوات الإيرانية، مبينا أن تلك المحاولات تم إفشالها.

وقال الأنصاري، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة، إن "الاستهداف ليس فقط للمنشآت العسكرية بل يشمل جميع أراضي الدولة"، مبيناً أنه "لم يتم إخطار قطر مسبقا من قبل إيران بالهجمات الصاروخية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن "مثل هذه الهجمات لن تمر دون رد"، مشيراً إلى أنه "تم إنذار الطائرتين المقاتلتين الإيرانيتين قبل إسقاطهما ويتم البحث عن طواقمهما".

ولفت الأنصاري إلى أن "دولة قطر أثبتت أنه لا يمكن تهديدها وما زلنا نحتفظ بكامل جاهزيتها، ومخزوننا من صواريخ الاعتراض لم ينضب ولدينا ما يكفي للتعامل مع الخطر المستمر".

وتابع الأنصاري: "كانت هناك محاولات للاعتداء على مطار حمد الدولي وتم إفشالها كلها"، لافتاً إلى أن "كل المسوغات الإيرانية ليس لها أساس في هذه الاعتداءات".

وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية، قائلاً إن "أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت وآخرون في سفن سياحية وتم تأمين الجميع".

ومنذ أيام تواصل إيران إطلاق صواريخ ومسيَّرات اتجاه ما تقول إنها قواعد عسكرية ومصالح أميركية في عدد من الدول العربية، وذلك ردا على عمليات عسكرية تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد أهداف داخل إيران منذ صباح السبت الماضي.