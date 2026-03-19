قطر تعلن السيطرة على حرائق "رأس لفان"

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، السيطرة على جميع الحرائق في منطقة "رأس لفان" الصناعية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات رغم الأضرار التي لحقت بالمرافق.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة "إكس"، إن "الدفاع المدني يسيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات، مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع".

وأضافت أن مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" تتولى تنفيذ مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة.

وكانت شركة "قطر للطاقة" قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات صاروخية استهدفت مرافق رئيسية للغاز الطبيعي المسال، متسببة بحرائق وأضرار جسيمة.

وقالت الشركة في بيان إن "عدداً من مرافقها للغاز الطبيعي المسال تعرض في وقت مبكر من صباح الخميس لهجمات صاروخية، ما أدى إلى اندلاع حرائق وألحق المزيد من الأضرار الجسيمة".

وأضافت أنه "تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فوراً لاحتواء الأضرار، ولم تقع أي إصابات".

ونقلت "رويترز" عن الشركة تأكيدها تعرض منشآت الغاز المسال لهجمات فجر الخميس، من دون تسجيل خسائر في الأرواح.