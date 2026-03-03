قطر تعلن اعتقال خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

شفق نيوز- الدوحة

أعلن جهاز أمن الدولة القطري، الاربعاء، أن الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني داخل دولة قطر.

وأوضح الجهاز بحسب وكالة الأنباء القطرية، أن عمليات الرصد والمتابعة أسفرت عن اعتقال عشرة متهمين، مبيناً أن سبعة منهم كُلّفوا بـ"مهام تجسسية" لجمع معلومات عن منشآت حيوية وعسكرية في البلاد، فيما كُلّف ثلاثة آخرون بـ"أعمال تخريبية" وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيّرة.

وأضاف أن الجهات الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة، إلى جانب وسائل اتصال وأجهزة تقنية.

وأشار جهاز أمن الدولة إلى أن المتهمين أقرّوا خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتلقيهم تكليفات بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.