قطر تسهّل إطلاق سراح أمريكي من أفغانستان

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الأحد، أنها قامت بتيسير عملية الإفراج عن المواطن الأمريكي أمير أميري، الذي كان محتجزاً في أفغانستان.

وأعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، عن تقدير دولة قطر للتعاون المثمر الذي أبدته كلٌّ من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الخليفي، أن قطر تسعى دائماً إلى تفعيل جهود الوساطة لإيجاد حلول سلمية للصراعات والنزاعات والقضايا الدولية المعقّدة، انطلاقًا من مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على ترسيخ ثقافة الحوار كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل دافعاً مهماً لتشجيع الحوار المباشر وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف، بما يسهم في ترسيخ التفاهم المتبادل وتهيئة أجواء أكثر إيجابية لمعالجة القضايا العالقة.

من جانبها قالت الحكومة الأمريكية إن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان أطلقت سراح آخر محتجز أمريكي لديها بعد زيارة لمبعوث واشنطن الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر.

وقال مصدر رسمي، طالبا عدم ذكر هويته أو جنسيته، لوكالة رويترز، إن أمير أميري، المواطن الأمريكي الذي كان محتجزا في أفغانستان منذ ديسمبر كانون الأول 2024، أطلق سراحه بوساطة قطرية وأنه متجه إلى الدوحة مساء اليوم الأحد.

وذكر المصدر أن أميري هو خامس مواطن أمريكي تطلق طالبان سراحه هذا العام بوساطة قطرية.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة إكس مؤكدا إطلاق سراح أميري "أريد أن أشكر قطر على مساعدتها في تحريره... أوضح الرئيس أننا لن نتوقف إلى أن يعود كل أمريكي محتجز ظلما في الخارج إلى الوطن".

واستخدمت القوات الأمريكية قاعدة باجرام، التي يستهدفها ترامب، بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

وكانت باجرام بين القواعد التي سيطرت عليها طالبان بعد انسحاب القوات الأمريكية عام 2021 والإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.