قطر تدين الضربة الإسرائيلية: لن نتهاون أمام هذا السلوك المتهور

شفق نيوز- الدوحة

أدانت وزارة الخارجية القطرية، يوم الثلاثاء، ما وصفته بـ"هجوم إسرائيل الجبان"، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "الاعتداء الإجرامي انتهاك لكافة القوانين الدولية، وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين"، مؤكدة أن قطر لن تتهاون مع "هذا السلوك الإسرائيلي المتهور".

وبحسب الخارجية القطرية، فإن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، توجيه ضربات جوية على قطر، استهدفت مقر قيادة حركة حماس، في العاصمة الدوحة.

ووفق بيان للجيش، فإن "سلاح الجو هاجم بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس في الدوحة"، لافتاً إلى أن قادة حماس الذين تم استهدافهم "قادوا انشطة الحركة على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من اكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وفي وقت لاحق، أبلغت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل القياديين في حركة حماس خليل الحية، وزاهر جبارين، في الغارة التي نفذت بالدوحة.