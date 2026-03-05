قطر تخلي محيط السفارة الأميركية كإجراء احترازي

شفق نيوز- الدوحة

أخلت وزارة الداخلية القطرية، فجر اليوم الخميس، جميع السكان في محيط السفارة الأميركية في العاصمة الدوحة تحسباً لأي استهداف.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "أكس" إنه "في إطار المحافظة على السلامة العامة، تنوه وزارة الداخلية بأن الجهات المختصة تقوم بإخلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأميركية، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

وبينت أنه "تم توفير سكن بديل لهم، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة"، داعية إلى "متابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة".

وكانت وزارة الداخلية القطرية، قد نوهت في بيان سابق، إلى "ضرورة البقاء في المنازل والمباني وعدم الخروج إلا للضرورة، مع التقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة".

ودعت الوزارة أيضاً إلى "التقيد بعدم التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث، وتجنب تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية وعدم التجاوب مع الاتصالات والرسائل المشبوهة".