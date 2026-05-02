قطر تحذّر إيران من استمرار إغلاق مضيق هرمز: يعرّض مصالح المنطقة للخطر

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، يوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز سيعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء القطري، أن عراقجي أطلع آل ثاني خلال الاتصال، على مسار المفاوضات الجارية وتطوراتها، وما تشهده من حراك دبلوماسي في المرحلة الحالية.

وأكد آل ثاني، دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددًا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، ويحد من احتمالات تجدد التصعيد.

وأكد أن حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

ونوه رئيس الوزراء القطري، إلى ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على إمدادات الطاقة والغذاء عالميًا، وعلى استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، إن البحرية الأمريكية تتصرف "كالقراصنة" في أثناء ‌تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية خلال الحرب التي ​تشنها ⁠الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

واحتجزت الولايات المتحدة بعض السفن التابعة لطهران بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية، إضافة إلى سفن حاويات خاضعة لعقوبات وناقلات إيرانية في المياه الآسيوية.

وتمنع إيران مرور معظم السفن عبر مضيق هرمز باستثناء سفنها ​منذ بداية الحرب، بينما يفرض ترمب حصارا منفصلا ‌على الموانئ الإيرانية.