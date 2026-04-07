قطر: المنطقة تقترب من وضع "لا يمكن السيطرة عليه"

شفق نيوز- الدوحة

حذرت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، من أن المنطقة تقترب من وضع "لا يمكن السيطرة عليه"، في ظل تصاعد التوترات واستهداف منشآت الطاقة وإغلاق مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن "المنطقة تقترب من وضع لا يمكن السيطرة عليه"، مؤكداً أن "استهداف منشآت الطاقة من أي طرف غير مقبول ويؤثر سلباً على الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف أن "التهديد باستهداف منشآت الطاقة في الخليج ليس حلاً، وسيدخل المنطقة في تحديات جديدة".

وأشار الأنصاري إلى أن "إغلاق مضيق هرمز يهدد سلاسل الإمداد وصناعة الطاقة والأمن الغذائي عالمياً"، لافتاً إلى أن "هناك سفناً وناقلات قطرية لم تستطع العبور".

كما شدد على أن "إغلاق المضيق لن يؤدي إلى حل أزمة أي طرف ويتعارض مع القانون الدولي".

وأوضح أن قطر "ليست طرفاً في هذه الحرب لكنها على تواصل يومي مع الفاعلين لخفض التصعيد"، مبيناً أن "لا رابح من الحرب وستكون لها تبعات سلبية على الجميع".

كما أكد ضرورة "وقف التصعيد ووجود غطاء دولي واضح لأي اتفاق قادم، وألا يستبعد أي اتفاق بشأن مضيق هرمز دول المنطقة".

وأضاف أن الدوحة "تدعم جهود الوساطة دون الانخراط المباشر فيها، بما في ذلك جهود باكستان"، مؤكداً أن "هناك تنسيقاً دائماً بين دول مجلس التعاون الخليجي وجاهزية للتعامل مع أي تهديدات".

كما أشار إلى أن بلاده "تدين الانتهاكات الإيرانية واستهداف دول المنطقة"، مؤكداً أن "الحل يجب أن يبدأ بتوقف الطرف الإيراني عن استهداف دول المنطقة"، ومجدداً الدعوة إلى "وقف التصعيد الذي يتسبب بأضرار للجميع".