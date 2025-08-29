"قطرة حظ" تقتل رئيس حكومة الحوثيين في اليمن

شفق نيوز- صنعاء

أفادت مصادر مقربة من أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، بمقتل رئيس حكومة الجماعة، أحمد غالب الرهوي، في غارة جوية إسرائيلية.

وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية: "الرهوي قتل بغارة إسرائيلية استهدفت صنعاء، كما قتل عدد من مرافقيه في القصف، الذي جاء ضمن سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية أمس الخميس".

ووأفادت بوابة "عدن الغد" الإخبارية اليمنية، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها، بأن الرهوي قتل مع عدد من مرافقيه إثر استهداف غارة إسرائيلية مبنى سكنيا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جماعة الحوثي، التي امتنعت أيضا عن تقديم معلومات حول المواقع التي استهدفتها إسرائيل، الخميس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أبرز أهداف الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل، على العاصمة اليمنية صنعاء كان اجتماعا يضم عددا من أرفع القيادات في جماعة الحوثي.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن طائرات سلاح الجو نفذت العملية التي أطلق عليها اسم "قطرة حظ" وركزت ضرباتها على اجتماع ضم 10 من كبار قادة الحوثيين بينهم رئيس أركان الجماعة.

وأشارت إلى أن نتائج الهجوم الذي تزامن مع خطاب لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، لا تزال قيد الفحص.

وبينت أن سلاح الجو الإسرائيلي شن أكثر من 10 غارات على أنحاء مدينة صنعاء، فيما أكدت إسرائيل أنها استهدفت قيادات على المستوى السياسي للحوثيين.

وقالت مصادر محلية: "تزايد تقدير إسرائيل باستهداف رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم في الهجوم".

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن الاغتيالات خُطط لها منذ بداية الأسبوع ضمن الجولة السابقة من الهجمات ولم تُنفذ إلا اليوم.