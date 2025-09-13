قصف يمني يستهدف إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الاوسط

قال الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، إنه أعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، بعد أن دوت صافرات الإنذار في مناطق الوسط وتل أبيب.

وذكر الجيش في بيان، أن "منظومات الدفاع الجوي رصدت إطلاق صاروخ من اليمن، وجرى التعامل معه".

وأوضح في بيان لاحق، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض الصاروخ، بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن "استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش (إيلات)"، مشيراً إلى أن بياناً تفصيلياً سيصدر لاحقاً.