قصف يستهدف موقعاً بطهران وسط حديث عن وجود شخصيات "رفيعة" بداخله

شفق نيوز/ أفاد إعلام عبري، الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مخبأً محصناً في العاصمة الإيرانية طهران، وسط ترجيحات أولية بوجود شخصيات رفيعة من دوائر صنع القرار في النظام الإيراني داخله.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تصاعد دخان كثيف من منطقة لويزان شمال شرق طهران، وهي المنطقة التي أشارت تقارير سابقة إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد نُقل إليها مؤخراً، في أعقاب بدء سلسلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة الإيرانية الأسبوع الماضي.

موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، ومقره لندن، كان قد أفاد سابقاً بأن خامنئي لجأ إلى مخبأ تحت الأرض في لويزان، برفقة عدد من أفراد عائلته، من بينهم نجله مجتبى خامنئي، وأنه يدير التطورات العسكرية عبر حلقة ضيقة من المقربين تشمل رئيس مكتبه العسكري ونائب مدير مكتبه.

وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح يوم الخميس: "أصدرتُ تعليمات مفادها أن لا حصانة لأحد في إيران"، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى المرشد الإيراني، بعدما دعا وزير الدفاع يسرائيل كاتس في وقت سابق إلى "التخلص من خامنئي".