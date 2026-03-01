قصف يستهدف مطار البحرين الدولي

شفق نيوز- المنامة

قالت وزارة الداخلية البحرينية إن طائرة مسيّرة استهدفت مطار البحرين الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية من دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق وقوع “حادث” في مطار زايد الدولي بأبوظبي أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين، فيما تحدثت دبي عن إصابة أربعة أشخاص وتضرر محدود في صالة بمطار دبي الدولي.

ويأتي الإعلان في ظل تصعيد إقليمي واسع شهد خلاله الخليج هجمات صاروخية إيرانية رداً على ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت إيران.

وفي خلفية متصلة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر تروث سوشال عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال قصف واسع في طهران، بينما لم يصدر تأكيد إيراني رسمي حاسم حتى الآن.