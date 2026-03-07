قصف يستهدف مصفاة طهران والحرس يرد على مصفاة حيفا

شفق نيوز- طهران

قالت وكالة فارس الإيرانية، السبت، إن مستودعاً نفطياً جنوب طهران تعرض لهجوم شنته مقاتلات أميركية وإسرائيلية، في أحدث حلقة من التصعيد المتبادل الذي أخذ يطال منشآت وبنى تحتية داخل العمق الإيراني.

ولم تورد الوكالة على الفور تفاصيل مؤكدة بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية.

🚨🚨عاجل | قصف مصفاة طهران للنفط pic.twitter.com/4Ge6tSE3FM — Mohamad Ahwaze (@MohamadAhwaze) March 7, 2026

وفي المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إنه رد على الهجوم بإطلاق صواريخ من طراز "خيبر شكن" باتجاه مصافي النفط في حيفا.

وأضاف البيان: كما استهدفت وحدات الطائرات المسيّرة بنجاح المقر العسكري الأمريكي في "المرسى" على مشارف مباني شركة وارنر براذرز. وقصفت البحرية التابعة للحرس الثوري أيضًا وحدة قيادة شاهباد التابعة للأسطول الخامس وملاجئ الدعم العسكري للإرهابيين الأمريكيين في ميناء سلمان".

وكان حزب الله اللبناني والذي اعلن دخوله الحرب الى جانب إيران، أعلن مساء اليوم السبت، استهداف مصفاة حيفا وشركة للصناعات العسكرية في شمال شرق المدينة بـ"سرب من المسيرات الانقضاضية".