قصف يستهدف شيراز الإيرانية وتفعيل صافرات الإنذار في إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم السبت، بشن غارات جوية على أهداف في محيط شيراز، وسمع دوي عدة انفجارات.

بالمقابل، أشارت وسائل إعلام عربية، بأن صافرات أطلقت في تل أبيب الكبرى بإسرائيل، بعد إطلاق موجة صواريخ من إيران.

كما بينت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم قصف منصات إطلاق صواريخ غرب إيران.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.