قصف يستهدف السفارة الأميركية في الرياض وترمب يتوعد

شفق نيوز ـ الرياض

قال متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء إن السفارة الأميركية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين وفق تقديرات أولية، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وحدوث أضرار مادية طفيفة في مبنى السفارة.

وفي أعقاب الهجوم، أصدرت البعثة الأميركية في السعودية إشعاراً لمواطنيها دعت فيه إلى الاحتماء في أماكنهم داخل مدن الرياض وجدة والظهران، كما أعلنت تقييد التنقل غير الضروري إلى المنشآت العسكرية في المنطقة، مؤكدة توصيتها للأميركيين في المملكة بالبقاء في منازلهم أو أماكن وجودهم فوراً.

ويأتي الحادث ضمن سلسلة تطورات طالت حلفاء واشنطن في الخليج منذ بدء موجة الهجمات الصاروخية والمسيرة التي تقول طهران إنها جاءت رداً على الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفتها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي واشنطن، نُقل عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوله إن الولايات المتحدة ستعلن قريباً طبيعة ردها على الهجوم الذي استهدف سفارتها في الرياض، وكذلك على مقتل جنود أميركيين.